«Письмо о Боге» Эйнштейна продали на аукционе за почти $3 млн

«Письмо о Боге» физика-теоретика и лауреата Нобелевской премии Альберта Эйнштейна к немецкому философу еврейского происхождения Эрику Гуткинду продали на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за $2,892 млн, сообщил аукционный дом в Twitter.
В Christie’s отметили, письмо было написано 3 января 1954-го, за год до смерти ученого, на нем стоит подпись Эйнштейна. В нем он говорит о своем отношении к Библии и к богу. Аукционный дом подчеркивает, что данное письмо является наиболее полным выражением религиозных и философских взглядов Эйнштейна.
В частности, он говорит, что само слово «бог» для него «не более чем выражение и продукт человеческой слабости». Эйнштейн написал Гуткинду в ответ на книгу философа под названием «Выбор жизни: библейский призыв к восстанию». В Christie’s подчеркивают, что несмотря на критику книги, он отметил, что разделяет важность моральной основы личности, о которой писал Гуткинд.
В марте за $6,1 тыс. было продано письмо Эйнштейна к итальянской студентке Элизабетте Пиччинни, отказавшей ему во встрече.