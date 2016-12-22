Письмо Эйнштейна отказавшей во встрече студентке продали за $6 тыс.

На торгах в аукционном доме Winner’s ушло с молотка письмо физика-теоретика и лауреата Нобелевской премии по физике Альберта Эйнштейна, которое он написал в 1921 году итальянской студентке Элизабетте Пиччини. Письмо было продано за $6,1 тыс. Об этом сообщается на сайте Winner’s.

Фото: winners-auctions.com

Стартовая цена лота составляла $3 тыс. Эксперты Winner’s ожидали, что письмо будет продано за $20–40 тыс.

Как отмечает аукционный дом, осенью 1921 года Эйнштейн на несколько дней приехал к сестре Майе во Флоренцию. Находясь там, он узнал, что по соседству проживает студентка Элизабетта, изучающая химию. Она была дочерью итальянского химика Аугусто Пиччини. Немецкий ученый хотел лично познакомиться с девушкой, однако, по данным Winner’s, она была «слишком застенчива» и отказала Эйнштейну во встрече.

Уезжая из Флоренции, он оставил студентке письмо, в котором написал: «Научной исследовательнице, у ног которой я проспал и просидел два дня, в качестве дружеского сувенира».

Также на аукционе были проданы еще несколько писем ученого, самым дорогим из которых оказалось послание немецкому математику Герману Мюнцу, датированное 10 декабря 1928 года. В нем Эйнштейн написал о единой теории поля, дописав на конверте научный комментарий. Это письмо было продано за $103,7 тыс.​ (стартовая цена составила $30 тыс.).