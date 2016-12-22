Напавшего на школу в Бурятии подростка признали невменяемым

Следствие завершило расследование в отношении подростка, напавшего в январе на среднеобразовательную школу № 5 в городе Улан-Удэ, его признали невменяемым, дело передано в суд, сообщается на сайте Следственного комитета (СК).

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении несовершеннолетнего нападавшего ученика, признанного невменяемым, направлено в суд», — говорится в сообщении.

Нападение произошло 19 января. Сообщалось, что подросток бросил в класс бутылку с зажигательной смесью и атаковал топором выбегавших из помещения учеников. В результате пострадали семь человек, в том числе преподаватель.

В СК рассказали, что его обвиняют в покушении на убийство двух и более лиц, умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, и угрозе убийством. Кроме того, у нападавшего было двое сообщников, адвокаты которых сейчас знакомятся с материалами уголовного дела.