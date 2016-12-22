В ОБСЕ рассказали об уходе Грызлова с заседания контактной группы

Постпред России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов покинул заседание в Минске во время выступления представителя ​постпреда Украины Евгения Марчука. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик, передает «Интерфакс».

«Я могу сказать, что на пленарном заседании господин Марчук взял слово, и господин Грызлов вышел из зала заседания», — цитирует агентство представителя ОБСЕ. Украинский постпред в своем выступлении рассказал об инциденте между российскими и украинскими военными кораблями в Керченском проливе и выступил с протестом в отношении России.

Источник в российской делегации сообщил «РИА Новости», что Грызлов покинул заседание, так как началось обсуждение вопроса, не имеющего отношения к минским договоренностям.

Инцидент между кораблями ФСБ и ВМС Украины произошел 25 ноября. После обстрела украинских кораблей они были задержаны, а команды арестованы на два месяца. Поводом для действий российской стороны стало то, что, по ее словам, украинская сторона не уведомила о проходе кораблей в Азовское море и не получила на это разрешения. Украина настаивает на том, что уведомила о своих действиях. Киев назвал произошедшее агрессией и ввел военное положение в пограничных с Россией областях до 26 декабря.