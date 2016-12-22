СМИ сообщили об отставке главы Минеральных вод

Сергей Перцев ушел в отставку с должности главы Минеральных вод. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник во властных структурах города. По его словам, депутаты городского совета приняли отставку Перцева на прошедшем заседании. По данным источника ТАСС, исполнять обязанности главы города будет его первый заместитель Дмитрий Городний. Официально об отставке не сообщалось.

Перцев стал главой Минеральных вод в 2015 году. По данным агентства, его отставки добивалась местная прокуратура под предлогом махинаций с недвижимостью и в 2017 году Перцев решил уйти в отставку. Однако в апреле 2018 года переизбрался главой Минераловодского округа еще на пять лет.

Прокуратура требовала увольнения и предшественника Перцева Александра Шиянова в 2012 году. Поводом для этого послужили сообщения о коррупции и тяжелом состоянии городской инфраструктуры. Он ушел в отставку в 2014 году.