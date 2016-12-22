Россия обжаловала решение ЕСПЧ о компенсации участницам Pussy Riot

Минюст обжаловал решение ЕСПЧ, обязывающее Россию выплатить Алехиной, Толоконниковой и Самусевич почти €50 тыс. Суд посчитал, что власти России нарушили четыре статьи конвенции о правах человека, Москва с решением не согласилась

Участница Pussy Riot Мария Алехина (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Министерство юстиции обжаловало решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), касающегося выплаты компенсации в размере почти €50 тыс. трем участницам Pussy Riot. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Постановление Европейского суда по правам человека «Алехина и другие против России», вынесенное в июле 2018 года, обжаловано властями РФ в установленном порядке», — сообщили в ведомстве.

Вердикт ЕСПЧ был вынесен в середине июля. Согласно постановлению, власти России обязаны выплатить трем участницам арт-группы Pussy Riot — Марии Алехиной, Надежде Толоконниковой и Екатерине Самусевич — компенсацию по делу о «панк-молебне» в храме Христа Спасителя в 2012 году. Алехина и Толконникова должны получить по €16 тыс. каждая, Самуцевич — €5 тыс. Еще €11,7 тыс. российские власти должны выплатить на покрытие судебных издержек.

ЕСПЧ посчитал, что ​в деле о «панк-молебне» были нарушены четыре статьи Европейской конвенции о правах человека — о запрете пыток, праве на личную свободу и неприкосновенность, а также праве на справедливый суд и на свободу самовыражения.

Речь идет о событиях, которые имели место в 2012 году. В феврале того года пятеро участниц Pussy Riot вошли в храме Христа Спасителя и устроили там так называемый панк-молебен. Троих участниц задержали. Им были предъявлены обвинения в оскорблении чувств верующих и хулиганстве. Все они были приговорены к двум годам лишения свободы. Позднее в отношении Самусевич Мосгорсуд изменил наказание на условный срок. Алехина и Толоконникова вышли на свободу по амнистии в 2013 году.