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МЧС предупредило о гололеде и мокром снеге в Москве
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МЧС предупредило о гололеде и мокром снеге в Москве
Общество, 18:01
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МЧС предупредило о гололеде и мокром снеге в Москве

В Москве вечером 4 декабря и до ночи среды, 5 декабря, ожидаются гололед и мокрый снег. Соответствующее предупреждение выпустило столичное ГУ МЧС на своей странице в Twitter.

Синоптики предупредили москвичей об оттепели и последующих морозах
Общество

МЧС рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать внезапных маневров, а также быть осторожными и внимательными.

Ранее Гидрометцентр объявил в Москве и области желтый, повышенный, уровень погодной опасности. Как ожидают синоптики, в ночь на 5 декабря в Москве температура опустится до минус 4 градусов, по области до минус 7 градусов.


 
Теги: ГУ МЧС России по Москве , гололед , прогноз погоды
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