Синоптики предупредили москвичей об оттепели и последующих морозах

В Москве в середине недели ожидается первая зимняя оттепель, сообщила РБК главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, «среднесуточная температура воздуха превысит многолетние значения на три градуса». «Время от времени будут выпадать осадки, преимущественно в виде снега», — заявила Позднякова. По ее словам, в среду, 5 декабря, в Москве ожидается гололед.

В конце недели морозы вновь усилятся, добавила Позднякова.

Как ранее заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в декабре средняя температура на европейской территории России будет близка к норме. При этом он подчеркнул, что по сравнению прошлыми годами этот декабрь будет «заметно холоднее», температура будет ниже нормы.