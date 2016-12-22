Суд прекратил дело о гибели мальчика в сочинской ливневке

Лазаревский районный суд Сочи в связи с примирением сторон прекратил дело о гибели ребенка, утонувшего летом в ливневой канализации. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель суда. Подробностей постановления он не уточнил.

По данным телеканала «360», родители мальчика отозвали иск после выплаты им компенсации в размере 150 тыс. руб.

Инцидент произошел в сочинском поселке Лазаревское в начале августа. Во время прогулки с бабушкой семилетний мальчик упал в ливневую канаву с дождевой водой. Бабушка пыталась спасти мальчика, но не смогла, ребенка унесло течением в море. Тело нашли спасатели. По предварительным данным, при падении он получил травмы, не совместимые с жизнью.

Как установила прокуратура, ливневую канаву переделал хозяин расположенной рядом гостиницы, он сознался в содеянном. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).