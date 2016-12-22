ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,05 66,04 EUR Нал. 76,34 75,23 USD Бирж. 66,53 +0,00 EUR Бирж. 75,75 +0,32 USD ЦБ. 66,45 +0,15 EUR ЦБ. 75,66 +0,27 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 4118,50 +188,50 IMOEX 2436,79 -0,18% RTSI 1153,78 -0,03% Brent 62,52 +1,94% DJIA 25636,71 -0,74% Nasdaq 7388,51 -0,71%
Суд прекратил дело о гибели мальчика в сочинской ливневке
Лента новостей
Секретный ингредиент итальянской кухни — для завтрака, обеда и ужина 17:59, РБК и Barilla Суд в Тбилиси арестовал шестерых задержанных с оружием украинцев 17:49, Политика Топ-10 влиятельных женщин мира по версии Forbes 17:43, Фотогалерея  В Кремле рассказали о сожалении Путина из-за отказа Трампа от встречи 17:38, Политика В Общественном совете при Минобороны поспорили из-за гражданства Брилева 17:35, Политика Лофт против неоклассики: какой ремонт сделать в квартире 17:26, РБК и Экспострой на Нахимовском Глава Госпогранслужбы рассказал о случаях недопуска украинцев в Россию 17:23, Экономика ЦБ предложил разрешить приостановку выплат по ипотеке при потере работы 17:12, Экономика Эксперт из Quoine заявил о новом рекорде биткоина в 2019 году 17:10, Крипто Глава Zaha Hadid Architects — РБК: «У нас нет частных заказов в России» 17:05, Недвижимость Тверских чиновников на отдельном поезде свозили на литургию в Москву 16:56, Политика Чек-лист: 5 лайфхаков для дома в сезон простуд 16:55, РБК и Philips Дипломаты Евросоюза обсудят расширение санкций против России 16:55, Политика Forbes назвал самых влиятельных женщин мира 16:49, Общество В новом сезоне футбольного чемпионата России появятся видеоповторы 16:37, Спорт Вице-президент Тинькофф Банка — о роли новостей для розничных инвесторов 16:30, РБК и Thomson Reuters Суд прекратил дело о гибели мальчика в сочинской ливневке 16:25, Общество Власти решили поднять цены на парковку в центре Москвы 16:23, Общество Ушаков усомнился в представительности российской делегации в Давосе 16:22, Политика «Тюльпан» и «зеленый позвоночник»: 10 инновационных небоскребов 2018 года 16:20, Недвижимость  У каждой третьей компании в России оказались долги перед налоговиками 16:19, Экономика МВД предложило внести поправки в закон «О полиции» 16:13, Общество Куда пойдет цена: экономический тест для бизнесменов 16:05, РБК и Thomson Reuters Покупать или продавать: почему Ethereum может подешеветь до $40 16:01, Крипто Marriott оплатит пострадавшим от утечки данных новые паспорта 15:57, Общество В Совфеде предложили сделать День Конституции выходным 15:54, Общество В Общественном совете при Минобороны сочли законным членство Брилева 15:50, Общество Место под елкой: что будет с криптовалютами под Новый год 15:50, РБК и EXMO
Суд прекратил дело о гибели мальчика в сочинской ливневке
Общество, 16:25
0
Суд прекратил дело о гибели мальчика в сочинской ливневке

Лазаревский районный суд Сочи в связи с примирением сторон прекратил дело о гибели ребенка, утонувшего летом в ливневой канализации. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель суда. Подробностей постановления он не уточнил.

По данным телеканала «360», родители мальчика отозвали иск после выплаты им компенсации в размере 150 тыс. руб.

Инцидент произошел в сочинском поселке Лазаревское в начале августа. Во время прогулки с бабушкой семилетний мальчик упал в ливневую канаву с дождевой водой. Бабушка пыталась спасти мальчика, но не смогла, ребенка унесло течением в море. Тело нашли спасатели. По предварительным данным, при падении он получил травмы, не совместимые с жизнью.

Как установила прокуратура, ливневую канаву переделал хозяин расположенной рядом гостиницы, он сознался в содеянном. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

Теги: Сочи
Главное
Дипломаты Евросоюза обсудят расширение санкций против России Политика
Материалы по теме
Прокуратура Сочи после смерти ребенка рассказала о переделанной ливневке Общество
Хозяин отеля в Сочи сознался в переделке ливневки на месте гибели ребенка Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter