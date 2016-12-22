В Совфеде предложили сделать День Конституции выходным

День принятия действующей российской Конституции — 12 декабря — следует сделать официальным выходным для привлечения внимания россиян к основному закону, заявила член Совета Федерации Людмила Нарусова. Об этом сообщает ТАСС.

Сенатор посетовала, что в год 25-летия принятии основного закона менее четверти россиян читали и изучали Конституцию. «Мне кажется, что необходимо сделать, и это абсолютно заслуженно, 12 декабря общегосударственным выходным днем», — сказала она.

Сенатор напомнила, что в Советском союзе День Конституции также отмечался в декабре и был официальным выходным.

Ранее сообщалось, что, по данным ВЦИОМа, хорошо знают основные положения Конституции только 6% россиян, 69% респондентов имеют о них «общие представления», 23% не знают ничего о ее содержании. Дату принятия основного закона смогли назвать 13% респондентов.

Действующая Конституция России принята 12 декабря 1993 года.