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Роскомнадзор закрыл сайт по «аренде детей»

Роскомнадзор лишил домена и занес в Единый реестр запрещенной информации сайт, который под видом интернет-магазина детской одежды распространял информацию о сексуальных услугах с участием несовершеннолетних. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«По мнению экспертов, целью данного сайта являлось создание мотивации к вступлению в интимные отношения с несовершеннолетними и оправдание сексуального поведения по отношению к ним», — сообщает Роскомнадзор.

Отмечается, что ведомство отслеживает появление «зеркал» данного сайта и будет вносить в реестр все найденные ссылки.

Как ранее сообщали телеканал «360» и портал News.ru, сайт под видом «почасовой аренды» брендовой одежды на самом деле предлагал в аренду детей. Оплатить услуги можно было в криптовалюте. Клиентам предлагалось воспользоваться «товаром» за сумму до 100 тыс. руб.

Информацией заинтересовались Следственный комитет и полиция, была начата доследственная проверка.

Теги: Роскомнадзор
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