СК проверит информацию о сайте по аренде детей

В Москве следователи проверяют информацию о сайте детской одежды, создатели которого, по данным СМИ, «предлагали услуги по аренде детей для занятия проституцией». Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник столичного управления СКР Юлия Иванова.

«Также в статье сообщается, что на сайте указывалась стоимость почасовой аренды, а также предлагали услуги по доставке за пределы Москвы», — заявила Иванова.

К проверке информации присоединилась и полиция, сообщает столичное ГУ МВД.

Ранее телеканал «360» и портал News.ru сообщили, что сайт под видом «почасовой аренды» брендовой одежды на самом деле предлагал в аренду детей. Клиентам предлагалось воспользоваться «товаром» за сумму до 100 тыс. руб., оплатить услуги можно было только в криптовалюте. СМИ подчеркивают, что «товар» распределялся не по категориям одежды, а по именам детей и их фотографиям.

Как предполагают News.ru и «360», буквы CP в названии сайта могут расшифровываться как child porno (детское порно).