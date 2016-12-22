ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,37 65,86 EUR Нал. 76,38 74,83 USD Бирж. 66,67 -0,28 EUR Бирж. 75,73 +0,00 USD ЦБ. 66,29 -0,24 EUR ЦБ. 75,39 -0,36 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3893,87 -312,63 IMOEX 2441,19 +2,04% RTSI 1154,18 +2,49% Brent 61,33 +4,59% DJIA 25696,09 +0,68% Nasdaq 7406,72 +1,06%
СК проверит информацию о сайте по аренде детей
Лента новостей
Власти Москвы организовали рейды по выявлению контрафактного алкоголя 19:40, Общество Навык хвалить: почему важно поощрять себя за победы и достижения 19:35, РБК, Jardin и Greenfield Чемпионат России по футболу. «Арсенал» — «Зенит». Онлайн 19:30, Спорт Reuters узнал о конфликте ЦБ с банками из-за сведений о валютных сделках 19:27, Финансы В ходе выступления Лаврова перед волонтерами отключились микрофон и свет 19:21, Общество «Ростех» в третий раз попросил перенести запуск электростанций в Крыму 19:20, Бизнес Правозащитники сообщили о задержании россиян за акцию в Минске 19:19, Общество Что думают о шипованой резине исполнители кинотрюков 19:04, РБК и Toyo ФСБ пресекла деятельность подпольного оружейного цеха под Иваново 19:01, Общество СК проверит информацию о сайте по аренде детей 18:57, Общество Когда покупать биткоин: криптовалюта подешевела до $3,88 тыс. 18:43, Крипто Bloomberg узнал о предложенном Россией уровне сокращения добычи нефти 18:33, Экономика Более половины украинцев заявили о холодном отношении к России 18:26, Политика 5 модных трендов этого сезона 18:23, РБК Pink и KUPIVIP.RU Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров YouTube 18:14, Общество В Житомирской области прошли обыски в храмах УПЦ МП 18:12, Общество Американские рынки пошли в рост после сделки Трампа и Си Цзиньпина 18:06, Экономика На Украине начались военные сборы резервистов 18:04, Политика Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 18:03, РБК и Thomson Reuters Новый Porsche 911: первые впечатления 18:03, Авто Греческий миллиардер на фоне коррупционных расследований ушел из Glencore 17:56, Бизнес Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 17:55, РБК и Huawei Когда избавляться от Ethereum: за месяц криптовалюта подешевела на 44% 17:53, Крипто Путин встретится с новым составом СПЧ перед Днем Конституции 17:46, Политика СК заинтересовался причиной схода вагонов с продуктами в Подмосковье 17:39, Общество В Домодедово задержали организаторов незаконной свалки 17:37, Общество Вице-президент Тинькофф Банка — о роли новостей для розничных инвесторов 17:33, РБК и Thomson Reuters Двигатели первой и второй ступеней ракеты «Союз-ФГ» отработали штатно 17:31, Технологии и медиа
СК проверит информацию о сайте по аренде детей
Общество, 18:57
0
СК проверит информацию о сайте по аренде детей

В Москве следователи проверяют информацию о сайте детской одежды, создатели которого, по данным СМИ, «предлагали услуги по аренде детей для занятия проституцией». Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник столичного управления СКР Юлия Иванова.

«Также в статье сообщается, что на сайте указывалась стоимость почасовой аренды, а также предлагали услуги по доставке за пределы Москвы», — заявила Иванова.

К проверке информации присоединилась и полиция, сообщает столичное ГУ МВД.

Ранее телеканал «360» и портал News.ru сообщили, что сайт под видом «почасовой аренды» брендовой одежды на самом деле предлагал в аренду детей. Клиентам предлагалось воспользоваться «товаром» за сумму до 100 тыс. руб., оплатить услуги можно было только в криптовалюте. СМИ подчеркивают, что «товар» распределялся не по категориям одежды, а по именам детей и их фотографиям.

Как предполагают News.ru и «360», буквы CP в названии сайта могут расшифровываться как child porno (детское порно). 

Теги: проверка , детское порно , ГСУ СКР , Полиция
Главное
«Ростех» в третий раз попросил перенести запуск электростанций в Крыму Бизнес
Главное
«Ростех» в третий раз попросил перенести запуск электростанций в Крыму Бизнес
Reuters узнал о конфликте ЦБ с банками из-за сведений о валютных сделках Финансы
Киев начал проверку сообщений о «пропаже» задержанных кораблей в Керчи Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter