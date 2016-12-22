Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе перед Новым годом

Последняя рабочая неделя перед новогодними праздниками будет шестидневной. Об этом напомнили в Роструде, сообщает «РИА Новости».

​В службе пояснили, что выходной перенесли с субботы, 29 декабря, на понедельник, 31 декабря. Новогодние каникулы будут длиться десять дней с 30 декабря по 8 января включительно.

«Это сделано для того, чтобы новогодние выходные не прерывались. Из-за этого последняя рабочая неделя 2018 года будет шестидневной», — сказали в Роструде.

В начале октября правительство утвердило перенос выходных дней в 2019 году. Выходной с субботы, 5 января, переместился на четверг, 2 мая. Также вместо воскресенья, 6 января, россияне будут отдыхать в пятницу, 3 мая. В результате переноса граждане получат дополнительные выходные: с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. Кроме того, в течение года дополнительно можно будет отдохнуть 12 июня и со 2 по 4 ноября.