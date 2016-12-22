ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,91 66,02 EUR Нал. 76,19 75,24 USD Бирж. 66,33 -0,20 EUR Бирж. 75,66 +0,24 USD ЦБ. 66,45 +0,15 EUR ЦБ. 75,66 +0,27 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 4041,90 +1,90 IMOEX 2436,47 -0,19% RTSI 1157,45 +0,28% Brent 63,16 +2,98% DJIA 25827,96 +1,19% Nasdaq 7441,51 +1,53%
В Минпросвещении назвали баррикадами попытки школьника создать профсоюз
Лента новостей
Суд Евросоюза подтвердил право Британии отказаться от Brexit 12:51, Политика Песков рассказал о не складывающемся диалоге с США 12:51, Политика В Минпросвещении назвали баррикадами попытки школьника создать профсоюз 12:39, Общество Зачем на МКС нужен «летающий мозг» за $6 млн 12:36, Стиль В комиссию по этике «Единой России» войдут Чилингаров и Шарапова 12:35, Политика Самый хоккейный тест для настоящих болельщиков 12:34, РБК и Mastercard Худруком МХАТ им. Горького вместо Дорониной стал Бояков 12:28, Общество Алексей Сорокин — РБК: «Чемпионат мира — громадное усилие тысяч людей» 12:24, Общество  Минобороны Армении потеряло связь с Су-25 12:24, Политика В Совфеде назвали хамством идею направить в Черное море корабли НАТО 12:15, Политика NASA отложило запуск грузового корабля к МКС из-за плесени 12:09, Технологии и медиа Шипы против липучки: советы исполнителей автотрюков в кино 12:02, РБК и Toyo МЧС начало проверку сообщений о задымлении в здании Минобороны в Москве 12:01, Общество «Биология добра и зла»: зачем читать новую книгу Роберта Сапольски 11:58, Стиль Минюст пообещал «в разумные сроки» ответить ЕСПЧ по инциденту на Азове 11:57, Политика Такого не было семь лет: сложность сети Bitcoin рекордно снизилась 11:51, Крипто Госдума приняла закон о блокировке «колумбайн-сообществ» 11:46, Общество Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2019 год 11:45, Общество 9 способов навести порядок в мыслях и на рабочем месте 11:35, РБК, Jardin и Greenfield Россияне назвали важнейшим право на охрану здоровья 11:27, Общество Прощание с Джорджем Бушем-старшим 11:25, Фотогалерея  Бывший глава АвтоВАЗа стал акционером аэропорта Жуковский 11:21, Бизнес Как France Football вручил «Золотой мяч» Модричу 11:14, Спорт  Вуз без границ: как отечественные университеты выходят на внешний рынок 11:14, Партнерский материал Marlboro заявила о планах инвестировать в производителя марихуаны 11:12, Бизнес 6 друзей «Яндексфона»: с кем будет соперничать первый смартфон поисковика 11:00, Стиль Euromonitor назвала самые популярные у туристов направления за 2018 год 10:57, Общество Санкции и внешнеэкономическая деятельность: осознание рисков 10:54, Партнерский материал
В Минпросвещении назвали баррикадами попытки школьника создать профсоюз
Общество, 12:39
0
В Минпросвещении назвали баррикадами попытки школьника создать профсоюз

В Министерстве просвещения заявили, что «баррикады» не способны привести к развитию в образовании. Таким образом в пресс-службе ведомства прокомментировали РБК информацию о петербургском школьнике, создавшем профсоюз учеников.

«Министерство всегда поддерживает инициативность со стороны учащихся во всех аспектах образовательной деятельности, если она несет в себе созидательное, а не деструктивное начало», — сказали в пресс-службе.

В министерстве отметили, что система единого государственного экзамена (ЕГЭ) поддерживает учеников из регионов, которые могут поступать в университеты по всей России независимо от места проживания. В пресс-службе добавили, что Минпросвещения непрерывно работает над совершенствованием систем итоговой аттестации и готово принимать предложения, в том числе от школьников.

Накануне издание «Медуза» сообщило, что школьник из Санкт-Петербурга Леонид Шайдуров попытался создать профсоюз учеников в своей гимназии. Однако администрация не одобрила эту идею и грозилась исключить его из школы, а также привлечь правоохранительные органы.

Шайдуров рассказал изданию, что вдохновлялся студенческими профсоюзами в США. Он добавил, что в его профсоюз захотели вступить 170 человек. По мнению школьника, существующий совет старост «изжил себя» и больше не удовлетворяет потребности учеников. Шайдуров отметил, что главной задачей профсоюза является отмена ЕГЭ путем забастовок.

Теги: ЕГЭ , Школа , профсоюз
Главное
Минобороны Армении потеряло связь с Су-25 Политика
Материалы по теме
СМИ узнали о планах поручить проверку ЕГЭ искусственному интеллекту Общество
Рособрнадзор заявил о планах выдавать школьные медали с учетом баллов ЕГЭ Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter