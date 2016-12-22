В Минпросвещении назвали баррикадами попытки школьника создать профсоюз

В Министерстве просвещения заявили, что «баррикады» не способны привести к развитию в образовании. Таким образом в пресс-службе ведомства прокомментировали РБК информацию о петербургском школьнике, создавшем профсоюз учеников.

«Министерство всегда поддерживает инициативность со стороны учащихся во всех аспектах образовательной деятельности, если она несет в себе созидательное, а не деструктивное начало», — сказали в пресс-службе.

В министерстве отметили, что система единого государственного экзамена (ЕГЭ) поддерживает учеников из регионов, которые могут поступать в университеты по всей России независимо от места проживания. В пресс-службе добавили, что Минпросвещения непрерывно работает над совершенствованием систем итоговой аттестации и готово принимать предложения, в том числе от школьников.

Накануне издание «Медуза» сообщило, что школьник из Санкт-Петербурга Леонид Шайдуров попытался создать профсоюз учеников в своей гимназии. Однако администрация не одобрила эту идею и грозилась исключить его из школы, а также привлечь правоохранительные органы.

Шайдуров рассказал изданию, что вдохновлялся студенческими профсоюзами в США. Он добавил, что в его профсоюз захотели вступить 170 человек. По мнению школьника, существующий совет старост «изжил себя» и больше не удовлетворяет потребности учеников. Шайдуров отметил, что главной задачей профсоюза является отмена ЕГЭ путем забастовок.