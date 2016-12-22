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Дептранс Москвы разрешил водителям исправлять ошибки при оплате парковки
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Дептранс Москвы разрешил водителям исправлять ошибки при оплате парковки
Общество, 10:17
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Дептранс Москвы разрешил водителям исправлять ошибки при оплате парковки

Департамент транспорта Москвы разрешил водителям самостоятельно исправлять ошибки, допущенные во время оплаты парковки. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

«В Москве изменили правила оплаты парковки в мобильном приложении «Парковки Москвы». Теперь автомобилисты смогут самостоятельно исправлять свои ошибки, допущенные во время оплаты», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что ранее, если водитель забывал продлить время парковки и машина стояла дольше положенного времени, то автомобилистам выписывали штраф за неоплаченную парковку.

Также некоторые водители вносили неправильный адрес парковки и из-за этого платили по неверному тарифу или по ошибке платили за стоянку другой зарегистрированной в приложении машины. По новым правилам водители смогут исправлять все ошибки до конца дня (до 23:59 мск).

Теги: парковка , Москва , Штрафы
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