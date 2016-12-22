В Красноярском крае арестовали устроившего ДТП с детьми водителя «КамАЗа»

Суд арестовал на два месяца водителя грузовика «КамАЗ», который столкнулся с микроавтобусом с детьми на полуострове Таймыр в Красноярском крае. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по краю.

В субботу, 1 декабря, микроавтобус Volkswagen столкнулся с грузовиком «КамАЗ», который стоял на полосе движения. Авария произошла на 18-м км дороги Дудинка — Алыкель — Норильск. В результате пострадали шесть детей в возрасте 13–14 лет и взрослый пассажир. Водитель микроавтобуса и 47-летний пассажир погибли.

По данным полиции, группа детей в сопровождении взрослых направлялась в Норильск на спортивные соревнования. Отмечается, что при этом руководство школы воспользовалось услугами частного перевозчика, так как в администрации района им отказали в организации поездки из-за низких температур. Грузовик с прицепом остановился на дороге из-за технической неисправности, возникшей из-за мороза.

По факту ДТП возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.