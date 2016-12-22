Шесть детей пострадали в ДТП с грузовиком в Красноярском крае

На полуострове Таймыр Красноярского края в ДТП с грузовиком и микроавтобусом пострадали шесть детей, еще два человека погибли. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.
По данным полиции, авария произошла утром 1 декабря на 20-м км автодороги Дудинка — Алыкель — Норильск.
Согласно сообщению, микроавтобус Volkswagen, в котором находились девять человек — шесть из которых дети 13–14 лет, столкнулся со стоящим на полосе движения грузовиком «КамАЗ».
«В результате ДТП водитель иномарки и пассажир погибли на месте происшествия. Подростки и пассажирка микроавтобуса госпитализированы в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести», — говорится в сообщении ведомства.
В данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства ДТП.