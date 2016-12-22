Песков подтвердил планы Путина встретиться с Мадуро
Политика, 09:25
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Песков подтвердил планы Путина встретиться с Мадуро
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил «Интерфаксу», что президент России Владимир Путин встретится с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро в среду, 5 декабря, в Москве.
Ранее президент Венесуэлы написал на своей странице в Twitter, что направляется в Россию с визитом. Целью поездки он назвал «укрепление и расширение дипломатических отношений» между Москвой и Каракасом.
При этом издание El Nacional сообщало, что Мадуро планирует провести встречу с Путиным.
В конце октября Мадуро заявил, что Венесуэла надеется получить экономическую помощь от России. Президент рассказал, что провел чрезвычайную встречу с российскими экономическими и финансовыми специалистами.