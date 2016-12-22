В Мексике при падении самолета на дом погибли четыре человека
Общество, 09:16
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В Мексике при падении самолета на дом погибли четыре человека
В мексиканском городе Кульякан легкомоторный самолет упал на жилой дом, в результате чего четыре человека погибли и двое получили ранения. Об этом сообщает телеканал Televisa News.
По данным канала, погиб экипаж самолета, ранены женщина и несовершеннолетний. Глава гражданской защиты штата Синалоа Франсиско Вега отметил, что спасатели устраняют разлив топлива. Жителей восьми близлежащих домов эвакуировали.
По данным управления по вопросам городского транспорта и безопасности, у самолета был технический сбой. Аварийные службы работают на месте инцидента.
Издание El Sol de Mexico отмечает, что самолет Cessna упал 3 декабря в 17:00 по местному времени (4 декабря 02:00 мск).