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В Мексике при падении самолета на дом погибли четыре человека
Общество, 09:16
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В Мексике при падении самолета на дом погибли четыре человека

В мексиканском городе Кульякан легкомоторный самолет упал на жилой дом, в результате чего четыре человека погибли и двое получили ранения. Об этом сообщает телеканал Televisa News.

По данным канала, погиб экипаж самолета, ранены женщина и несовершеннолетний. Глава гражданской защиты штата Синалоа Франсиско Вега отметил, что спасатели устраняют разлив топлива. Жителей восьми близлежащих домов эвакуировали.

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По данным управления по вопросам городского транспорта и безопасности, у самолета был технический сбой. Аварийные службы работают на месте инцидента.

Издание El Sol de Mexico отмечает, что самолет Cessna упал 3 декабря в 17:00 по местному времени (4 декабря 02:00 мск).

Теги: Мексика , легкомоторный самолет , Крушение
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