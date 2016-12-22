Во Флориде легкомоторный самолет упал на здание центра терапии для детей

В американском штате Флорида легкомоторный самолет Cessna 335 упал на крышу здания, где находится центр терапии для детей с аутизмом. В результате погибли два человека, сообщает местное отделение телеканала ABC News.
Инцидент произошел днем 1 декабря в городе Форт-Лодердейл, расположенном на юге штата у побережья Атлантического океана. В результате крушения погибли находившиеся на борту самолета люди, а также загорелось здание центра.
По данным пожарных, в это время в здании находилось около восьми учителей и пятеро детей. Отмечается, что один из преподавателей получил незначительные травмы. Пожар повредил фасад здания.
Следователи выясняют личности погибших. Национальный совет по безопасности на транспорте также начал расследование происшествия.