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Во Флориде легкомоторный самолет упал на здание центра терапии для детей
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Во Флориде легкомоторный самолет упал на здание центра терапии для детей
Общество, 05:01
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Во Флориде легкомоторный самолет упал на здание центра терапии для детей

В американском штате Флорида легкомоторный самолет Cessna 335 упал на крышу здания, где находится центр терапии для детей с аутизмом. В результате погибли два человека, сообщает местное отделение телеканала ABC News.

Инцидент произошел днем 1 декабря в городе Форт-Лодердейл, расположенном на юге штата у побережья Атлантического океана. В результате крушения погибли находившиеся на борту самолета люди, а также загорелось здание центра.

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По данным пожарных, в это время в здании находилось около восьми учителей и пятеро детей. Отмечается, что один из преподавателей получил незначительные травмы. Пожар повредил фасад здания.

Следователи выясняют личности погибших. Национальный совет по безопасности на транспорте также начал расследование происшествия.

Теги: легкомоторный самолет , Крушение
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