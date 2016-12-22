СМИ назвали причину смерти командующего Пятым флотом ВМС США

Командующий Пятым флотом США Скотт Стирни, чье тело нашли в пятницу в его резиденции в Бахрейне, покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на представителей Минобороны.

Адмирал Джон Ричардсон, начальник военно-морских операций, подтвердил эту информацию телеканалу CNN. Он добавил, что расследование в отношении Стирни не ведется.

Тело вице-адмирала нашли 1 декабря. Издание USNI сообщало, что уголовная следственная служба ВМС США вместе с МВД Бахрейна изучают обстоятельства произошедшего. После смерти Стирни командующим временно стал его заместитель Пол Склайз.

Стирни родился в Чикаго, военную службу начал в 1982 году. Входил в состав американской группировки в Афганистане. Стирни также был пилотом истребителя F/A-18.