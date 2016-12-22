Командующего 5-ым флотом США нашли мертвым в Бахрейне
Общество, 00:46
0
Командующего 5-ым флотом США нашли мертвым в Бахрейне
Командующий 5-ым флотом ВМС США Скотт Стирни найден мертвым в своей резиденции в Бахрейне. Причины смерти пока не называются
Тело вице-адмирала Скотта Стирни, командующего 5-ым флотом США, было обнаружено 1 декабря в его резиденции в Бахрейне, сообщает издание USNI. Причины смерти не называются. Изучением обстоятельств случившегося занимаются разведывательная служба ВМС США, а также сотрудники бахрейнской полиции.
Вместо Стирни, который заступил на должность в мае, новым командующим временно стал его заместитель Пол Склайз.
Пятый флот ВМС США базируется в Аравийском море, Персидском заливе и западной части Индийского океана.Уроженец Чикаго, Стирни поступил на службу в 1982 году. За годы военной карьеры он служил в том числе и в американской группировке на территории Афганистана.