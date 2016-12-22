СК завел дело против руководителя камчатской ячейки «Свидетелей Иеговы»

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, который в качестве руководителя местной ячейки «Свидетелей Иеговы» (запрещена в России) пытался продолжать ее деятельность вопреки запрету. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Камчатскому краю.

По версии правоохранительных органов, мужчина созывал собрания организации не менее двух раз в неделю, где обучал местных жителей постулатам религиозного объединения и организовывал просмотр видеоматериалов запрещенной структуры, а также распространял литературу экстремистского содержания.

3 декабря в квартире подозреваемого и в месте сбора участников экстремистской организации прошли обыски, в рамках которых были изъяты вещи, указывающие на вину мужчины.

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В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации и запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за исключением организаций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаны террористическими).​

Верховный суд признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией в апреле 2017 года, после чего спецслужбы начали задерживать членов секты и проводить конфискацию имущества организации.