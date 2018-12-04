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Мадуро сообщил о вылете в Россию для встречи с Путиным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о том, что он направляется с визитом в Россию. Об этом венесуэльский лидер написал в Twitter.

По его словам, целью поездки является укрепление дипломатических отношений между Москвой и Каракасом.

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«Сейчас мы направляемся в Российскую Федерацию для укрепления и расширения наших дипломатических отношений, а также уз дружбы между братскими странами», — говорится в сообщении.

Как отмечает издание El Nacional, Мадуро намерен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.

В конце октября Мадуро заявил об ожидании экономической помощи от России. Он отметил, что эта помощь поможет Каракасу достичь «экономической независимости».

Теги: Николас Мадуро, Владимир Путин, визит в Москву
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