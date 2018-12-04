Мадуро сообщил о вылете в Россию для встречи с Путиным

Мадуро сообщил о вылете в Россию для встречи с Путиным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о том, что он направляется с визитом в Россию. Об этом венесуэльский лидер написал в Twitter.

По его словам, целью поездки является укрепление дипломатических отношений между Москвой и Каракасом.

«Сейчас мы направляемся в Российскую Федерацию для укрепления и расширения наших дипломатических отношений, а также уз дружбы между братскими странами», — говорится в сообщении.

Как отмечает издание El Nacional, Мадуро намерен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.