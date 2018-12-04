США заявили о планах выработать общую позицию НАТО по инциденту на Азове

Представитель Государственного департамента США высокого ранга​ в преддверии встречи министров иностранных дел входящих в НАТО стран заявил, что Вашингтон намерен выработать общую позицию военного блока по инциденту с участием российских и украинских кораблей в акватории Азовского моря.

Он также сообщил, что Соединенные Штаты планируют призвать участников встречи из Европы «проявить лидерство» в вопросе, который возник у нее «на заднем дворе».

Представитель Госдепа напомнил, что в Брюсселе пройдут несколько сессий по ситуациям в Грузии и на Украине, добавив, что последние несколько дней США работали в тесной координации с союзниками в формате НАТО и формате ЕС для того, чтобы дать общий ответ от альянса на произошедшее в Керченско проливе.