Киев обвинил Москву в невыполнении требований ЕСПЧ по задержанным морякам

Президент Украины Петр Порошенко в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что российские власти не выполнили требования Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу задержанных украинских моряков в Керченском проливе.

По его словам, ЕСПЧ обязал Россию немедленно предоставить Украине информацию о моряках, однако последний срок передачи данных уже истек, а Россия так и не предоставила необходимую информацию.

«Россия нарушила решение ЕСПЧ и никакой информации не дала, к сожалению», — подчеркнул он.

Как отметил президент, задержанные моряки, согласно Женевской конвенции, являются военнопленными и «преступный российский суд» их судить не имеет права.

Инцидент с российскими и украинскими военными кораблями произошел в Керченском проливе 25 ноября. Три корабля ВМС Украины без предупреждения вошли в территориальные воды Крыма. На требования российских пограничников остановиться они не ответили, после чего по ним был открыт огонь. Затем украинские корабли были отбуксированы в Крым, а находившиеся на них моряки были задержаны.​

Позднее суд на два месяца арестовал 24 человека с украинских кораблей, среди них были моряки и двое сотрудников Службы безопасности Украины. Их доставили в Москву 30 ноября. Троих раненых моряков поместили в больницу «Матросской Тишины», а остальных — в СИЗО «Лефортово».