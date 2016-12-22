Порошенко уволил своего помощника Алексея Горащенкова

Президент Украины Петр Порошенко освободил Алексея Горащенкова от занимаемых им постов внештатного помощника главы государства и члена комиссии по отбору кандидатов в члены Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), соответствующие документы опубликованы на сайте президента Украины.

При этом указ, котором Горащенкова уволили из комиссии НАПК вступает в силу 7 июля, а дата его освобождения от должности помощника президента не уточняется. Причину кадровых изменений в документах не уточнили.

Горащенкову 39 лет, он работал юристом и помощником адвоката, с 2002 по 2005 годы он работал на разных должностях в украинском МИД, после чего перешел на работу в аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины. С 2009 по 2011 Горащенко работал в украинском Минюсте, откуда ушел в государственную миграционную службу страны.

Помощником президента Украины он стал в 2014 году, а в 2016 году вошел в состав комиссии по отбору кандидатов в члены НАПК