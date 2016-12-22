Мединский выразил соболезнования из-за смерти писателя Андрея Битова

Министр культуры России Владимир Мединский отметил пассионарность писателя Андрея Битова, который умер на 82-м году жизни, а также его оппозиционность любой власти.

По словам министра, он был знаком с Битовым еще со времен начала российского ПЕН-центра. «Это большой талант и яркий человек, абсолютно пассионарный, всегда несогласный с властью, любой абсолютно», — отметил Мединский. Битов был «горящим» человеком и всегда хотел добиться чего-то большего не для себя, а «для своей писательской корпорации, для своих товарищей, для коллег, для друзей». «Это такая старая генерация советских интеллигентов», — подчеркнул министр.

Битов умер 3 декабря в возрасте 81 года в больнице в Москве.

Он является автором романа «Пушкинский дом» о жизни шестидесятника Левы Одоевцева, а также был одним из создателей альманаха «Метрополь», который был запрещен в СССР. В конце 1980-х годов Битов стал одним из основателей ПЕН-клуба, а позднее возглавил русский ПЕН-центр.

Писатель был удостоен ордена «Знак Почета» и ордена Дружбы, а также французского ордена «За заслуги в искусстве и литературе».