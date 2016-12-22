Лидер движения против рабства «Альтернатива» заявил о нападении на себя

Неизвестный с ножом напал в подмосковном Долгопрудном на лидера общественного движения против рабства «Альтернатива» Олега Мельникова. Об этом РБК рассказал сам Мельников.

Он уточнил, что инцидент произошел на Лихачевском проспекте. «Около часа ночи возвращался домой, у дома в закуточке стоял человек, сначала попросил закурить. Я сходил в магазин, вернулся, начал спрашивать о том, сколько тут стоит квартира. Видимо, так хотел разглядеть лицо и определить, я это или нет. Стоило мне отвернуться, нанес три ножевых ранения в спину и после сбежал», — сказал он.

По словам Мельникова, лицо нападавшего было скрыто — он был в шарфе и куртке с капюшоном. Активист считает, что это могло быть связано с его деятельностью. «Это было не ограбление, он бы тогда у меня забрал что-то», — пояснил он. Мельников добавил, что написал заявление в полицию.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области РБК подтвердили, что к ним поступило сообщение о нападении на мужчину в Долгопрудном. «В дежурную часть ОВД Долгопрудный поступало сообщение о том, что по адресу: Лихачевский проезд — возле одного из подъездов мужчина получил телесные повреждения. В настоящее время проводится проверка, принимаются меры по розыску и задержанию злоумышленников», — сказали в пресс-службе. Имя пострадавшего в полиции не уточнили.

В конце сентября соцсеть «ВКонтакте» заблокировала сообщество «Альтернатива». Причиной послужили подозрительные сборы на альтернативные нужды. Основатель «Альтернативы» Олег Мельников заявил РБК, что блокировка сообщества нанесет удар по работе всей организации.