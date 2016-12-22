В Эстонии предложили прервать ратификацию договора о границе с Россией

Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) подготовила законопроект, который предполагает отказ от ратификации пограничного договора с Россией и отзыв подписи эстонской стороны под ним. Об этом сообщает ERR со ссылкой на депутата рийгикогу (государственного собрания) от EKRE Яака Мадиссона.
Он указал, что Таллин не должен заключать международные соглашения с государством, которое «обостряет военный конфликт с Украиной и не придерживается международных договоров».
В октябре 2017 года ERKE, которая занимает семь мест в парламенте (из 101), подготовила схожий законопроект. Тогда рийгикогу не поддержал документ.
В 2014 году Россия и Эстония подписали договор о границе. Он прошел первое чтение в рийгикогу, однако процесс ратификации в Госдуме еще не начался. Договор вступит в силу только после ратификации документа парламентами обеих стран, через 30 дней после обмена ратификационными грамотами.