Власти Москвы организовали рейды по выявлению контрафактного алкоголя

Власти Москвы перед Новым годом организовали рейды по выявлению контрафактного алкоголя, а также фактов его продажи в неположенное время. Об этом заявил руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, сообщает ТАСС.

«Цель не в том, чтобы провести тот или иной рейд, ситуация такая, чтобы людей, которые хотели бы прийти на мероприятия в нетрезвом состоянии, было меньше», — пояснил Черников.

На сайте мэра Москвы сообщается, что в столице ограничат продажу алкоголя с 30 декабря по 8 января. Алкоголь, а также соки и газировку в стеклянной таре нельзя будет купить в магазинах, расположенных рядом с местами проведения массовых мероприятий. Уточняется, что это необходимо для профилактики различных нарушений.

Ранее Минфин не поддержал увеличение минимальной розничной цены на коньяк перед праздниками. В ведомстве сочли, что цена на коньяк 371 руб. за 0,5 л оправдана и учитывает покупательную способность граждан. Союз производителей коньяка предлагал повысить минимальную розничную цену на напиток на 30% — с 371 руб. за бутылку 0,5 л до 493 руб.