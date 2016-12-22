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В ходе выступления Лаврова перед волонтерами отключились микрофон и свет
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В ходе выступления Лаврова перед волонтерами отключились микрофон и свет
Общество, 19:21
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В ходе выступления Лаврова перед волонтерами отключились микрофон и свет

У министра иностранных дел России Сергея Лаврова отключился микрофон во время выступления на Международном форуме добровольцев в Москве. Видеозапись опубликовал телеканал RT.

Организаторы попытались починить микрофон. Пока министр стоял на сцене, ведущая задавала залу вопрос: «Кто волонтер?», а зрители отвечали ей: «Я — волонтер!». Через несколько минут погас свет, который также не удалось починить. После этого Лавров под аплодисменты ушел со сцены.

Видео: RT

В июле во время выступления американского президента Дональда Трампа перед журналистами в Белом доме отключилось электричество. Это произошло в тот момент, когда глава государства говорил о полном доверии американской разведке.

Теги: Сергей Лавров
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