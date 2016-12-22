ФСБ изъяла 36 бомб у подпольных оружейников в Петербурге и Петрозаводске

Федеральная служба безопасности раскрыла преступную группу, изготовлявшую самодельное оружие в Санкт-Петербурге и Петрозаводске, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Оперативники изъяли 36 самодельных взрывных устройств, 19 единиц огнестрельного оружия, инструменты для его изготовления, более 1,3 кг взрывчатого вещества. Среди них — пистолеты Макарова, винтовка Мосина и две гранаты. Также силовики нашли более тысячи патронов.
В Петрозаводске действовала лаборатория по переработке и ремонту оружия, а также изготовлению бомб. В Петербурге работала мастерская по модернизации оружия, также там делали боеприпасы, сообщили в ФСБ. Арестованы три участника группы.
Следственное подразделение спецслужбы возбудило дело по статье о незаконном обороте оружия (ч. 2 ст. 222 УК). В случае признания виновными задержанных могут приговорить к лишению свободы на срок от двух до шести лет.
В конце июля ФСБ сообщила о задержании людей, причастных к нелегальным поставкам оружия — пулеметов, автоматов, пистолетов-пулеметов, карабинов, винтовок, пистолетов, револьверов — из европейских стран в Россию. У подозреваемых также нашли миномет и гранатомет.