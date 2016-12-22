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Более половины украинцев заявили о холодном отношении к России
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Более половины украинцев заявили о холодном отношении к России
Политика, 18:26
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Более половины украинцев заявили о холодном отношении к России

Более половины украинцев (52%) холодно относятся к России, о теплом отношении заявили 20% граждан. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Опрос показал, что «очень тепло» к России относятся 2% опрошенных, «тепло» — 18%. При этом 24% респондентов заявили, что относятся к соседней стране «холодно», а еще 28% — «очень холодно». Еще 26% опрошенных охарактеризовали свое отношение к России как нейтральное.

При этом к Польше теплые чувства испытывают 50% опрошенных украинцев, к Европейскому союзу — 49%, а к Белоруссии — 47%.

Опрос проводился с 29 сентября по 14 октября по всей Украине. Всего были опрошены 2,4 тыс. украинцев. Допустимая погрешность не превышает 2%.

Социологи зафиксировали рост симпатий украинцев к России
Политика

В середине октября Левада-центр и Киевский международный институт обнародовали результаты исследования об отношении украинцев и россиян друг к другу. О положительном отношении к России в целом заявили 48% украинских респондентов, тогда как годом ранее их было 37%. Опрос показал, что плохо к России относятся 32% украинцев. При этом отношение россиян к Украине существенно не изменилось. О своем положительном отношении к Украине рассказали 33% россиян, что на 1% больше, чем в прошлом году.

Теги: Опрос , Украина
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