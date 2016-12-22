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Социологи зафиксировали рост симпатий украинцев к России
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Социологи зафиксировали рост симпатий украинцев к России
Украинский кризис, 07:01
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Социологи зафиксировали рост симпатий украинцев к России
Украинцы стали лучше относиться к России, констатировали социологи двух стран, — о хорошем отношении к соседу в рамках сентябрьского опроса заявили 48% населения республики. Эксперты объясняют это усталостью от войны в Донбассе
Фото: Денис Вышинский / ТАСС

Левада-центр и Киевский международный институт социологии (КМИС) подготовили совместное исследование об отношении жителей России и Украины друг к другу. Результаты опроса имеются в распоряжении РБК.

Отношение украинцев к России, согласно этим данным, существенно улучшилось; отношение россиян к соседней стране практически не изменилось.

Опросы проводились в России и на Украине с 20 по 26 сентября 2018 года. В России были опрошены 1600 человек в возрасте старше 18 лет, на Украине — 2026.

Украинцы устали от войны

По данным сентябрьского исследования, 48% украинских респондентов на вопрос «Как вы в целом относитесь сейчас к России?» ответили, что относятся положительно. Из них 38% сказали «в основном хорошо», 10% — «очень хорошо». Это значительно больше, чем годом ранее (37%). В сентябре 2017 года 30% опрошенных охарактеризовали свое отношение к России как «в основном хорошее», 7% — как «очень хорошее».

О плохом отношении к России в сентябре 2018 года сказали 32% украинцев, из которых 19% относятся «в основном плохо», 13% — «очень плохо». В прошлом сентябре о плохом отношении к России сказали 46% украинцев.

Можно говорить об очевидном тренде на рост лояльности жителей Украины к России, а не просто о единичном изменении, говорит социолог Левада-центра Карина Пипиа.

Повышение уровня симпатии украинцев к России напрямую связано со снижением интенсивности боевых действий на востоке Украины, считает руководитель украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. По его словам, важно также различать отношение к народу и к государству и обращать внимание на то, как именно респондентам задается вопрос. «К русскому народу как к родственному отношение позитивнее. К государству оно более критичное, особенно после событий 2014 года», — говорит он.

Сентябрьские социологические данные свидетельствуют о том, что конфликт с Россией стал для Украины чем-то рутинным и перешел в хроническую форму, а острота восприятия разногласий с Россией спала, считает руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра Алексей Левинсон.

После четырех лет конфликта на юго-востоке страны начинается выравнивание отношения украинцев к России, считает украинский политолог Константин Бондаренко. По его мнению, здесь играет роль общая усталость украинцев от войны. «Всем понятно, что даже столетние войны когда-нибудь заканчиваются», — говорит он. По словам Бондаренко, люди хотят, чтобы конфликт был решен дипломатическим, а не военным путем, что возможно только при изменении общественного отношения.

Чувство обиды и «брошенности»

Отношение россиян к Украине, по данным социологов, существенно не изменилось. В сентябре 33% российских респондентов сообщили, что положительно относятся к соседней стране. Это на 1% выше аналогичного показателя в сентябре 2017 года. 30% сказали, что относятся к соседу «в основном хорошо», еще 3% — «очень хорошо».

Однако подавляющее большинство россиян — 55% — говорят о негативном отношении к Украине. Это на 2% выше аналогичного показателя годом ранее. 23% респондентов «очень плохо» относятся к Украине, 32% — «в основном плохо».

На протяжении многих лет наблюдается асимметрия отношения украинцев к России и россиян к Украине, констатирует руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. Причем, по словам Алексея Левинсона, в России наблюдается больше негатива не только по отношению к Украине, но и по отношению к другим странам бывшего Советского Союза. Об этом свидетельствуют исследования отношения к разным странам СНГ. Социолог предполагает, что это может быть связано с тем, что россияне воспринимают все страны СНГ как «совершившие предательство» и покинувшие СССР. «Я бы не сказал, что в данном случае это специфически антиукраинские настроения. Они, безусловно, присутствуют и усилены пропагандой, которую вели в период активных боевых действий в Донбассе, но они тут не главное», — считает эксперт.

При этом чувство обиды на соседей и «брошенности» нарастает по мере удаления от 1990-х годов, отмечает Левинсон, на фоне усиления используемой российскими властями риторики о необходимости восстановить великую державу.

Авторы: Елизавета Антонова, Александр Атасунцев, Владимир Дергачев.
Теги: социологический опрос , Левада-центр , Украина
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