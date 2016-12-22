В Домодедово задержали организаторов незаконной свалки

Инспекторы экологического надзора задержали в городском округе Домодедово организаторов незаконной свалки и строительных отходов, сообщается на сайте министерства экологии и природопользования Московской области. Проверяющие задержали 14 самосвалов и бульдозер и передали их на ответственное хранение.

По данным ведомства, площадь незаконной свалки составила около 150 га. Минэкологии возбудило дело об административном правонарушении, полиция начала доследственную проверку.

Как сообщает Минэкологии, собственнику земельного участка грозит административная ответственность. По данным ведомства, нарушитель установлен, но кто это, не сообщается.

В октябре губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2018 году закрыли 24 мусорные свалки. Он заявил, что проблема утилизации мусора «зрела очень давно, еще с 2013 года», и к ее решению привлекают специалистов из Германии, Австрии и Нидерландов.