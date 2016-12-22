ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,06 65,99 EUR Нал. 76,02 74,88 USD Бирж. 66,53 -0,42 EUR Бирж. 75,51 -0,22 USD ЦБ. 66,29 -0,24 EUR ЦБ. 75,39 -0,36 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 3890,10 -280,00 IMOEX 2439,22 +1,95% RTSI 1154,99 +2,56% Brent 61,43 +4,76% DJIA 25854,21 +1,29% Nasdaq 7427,67 +1,34%
Медведев спрогнозировал рост числа ИП из-за легализации теневой занятости
Лента новостей
Американские рынки пошли в рост после сделки Трампа и Си Цзиньпина 18:06, Экономика На Украине начались военные сборы резервистов 18:04, Политика Новый Porsche 911: первые впечатления 18:03, Авто Греческий миллиардер на фоне коррупционных расследований ушел из Glencore 17:56, Бизнес Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 17:55, РБК и Huawei Когда избавляться от Ethereum: за месяц криптовалюта подешевела на 44% 17:53, Крипто Путин встретится с новым составом СПЧ перед Днем Конституции 17:46, Политика СК заинтересовался причиной схода вагонов с продуктами в Подмосковье 17:39, Общество В Домодедово задержали организаторов незаконной свалки 17:37, Общество Вице-президент Тинькофф Банка — о роли новостей для розничных инвесторов 17:33, РБК и Thomson Reuters Двигатели первой и второй ступеней ракеты «Союз-ФГ» отработали штатно 17:31, Технологии и медиа Трамп заявил о желании обсудить с Путиным прекращение гонки вооружений 17:30, Политика Песков подтвердил перенос послания Путина Федеральному собранию 17:29, Политика Чехия заявила об атаках хакеров из России на МИД и Минобороны 17:24, Политика Готовим правильный «Цезарь»: кейл, романо и ломтики жареного цыпленка 17:16, РБК и Белая Дача Медведев спрогнозировал рост числа ИП из-за легализации теневой занятости 17:05, Бизнес Пределы терпения: как люди перестали мириться с привычным обликом власти 16:52, Мнение Бывший топ-менеджер JPMorgan заявил, что биткоин станет цифровым золотом 16:44, Крипто Исполком УЕФА запретил проводить матчи в регионах с военным положением 16:38, Политика Президент Нигерии опроверг сообщения о его подмене двойником 16:30, Политика Как легально, выгодно и безопасно продать криптовалюту в России 16:28, РБК и EXMO Правительственная трасса: сколько стоят квартиры на Кутузовском проспекте 16:27, Недвижимость УЕФА ввел видеоповторы в Лиге чемпионов с текущего сезона 16:25, Спорт Суд подтвердил взыскание $46,2 млн с компании Фирташа в пользу ВТБ 16:17, Бизнес Регионы получат поддержку из бюджета из-за скачка цен на топливо 16:09, Бизнес Суд в Газе приговорил шестерых палестинцев к смерти за шпионаж 16:09, Политика Пропавшего два дня назад полузащитника ФК «Локомотив» нашли мертвым 16:01, Общество Обед за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 16:01, РБК и Barilla
Медведев спрогнозировал рост числа ИП из-за легализации теневой занятости
Бизнес, 17:05
0
Медведев спрогнозировал рост числа ИП из-за легализации теневой занятости

Легализация теневой занятости может привести к увеличению числа индивидуальных предпринимателей на 2 млн человек. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает «РИА Новости».

«Мы планируем поддержать процесс легализации бизнеса и доходов, которые скрываются в настоящий момент в теневом секторе. По разным оценкам, это от 14 до 16 млн человек — примерно каждый десятый житель нашей страны», — сказал премьер.

Семь оттенков серого: почему растет теневой сектор российской экономики
Мнение

Как отметил Медведев, легализация таких работников способна увеличить число предпринимателей на 2 млн человек.

27 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о введении экспериментального налога для самозанятых. Эксперимент будет проводиться с января 2019 года по декабрь 2028-го в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.

Теги: Бизнес , индивидуальный предприниматель
Главное
Регионы получат поддержку из бюджета из-за скачка цен на топливо Бизнес
Материалы по теме
ЦБ оценил теневой оборот московских рынков в 600 млрд руб. Финансы
Путин подписал закон об экспериментальном налоге для самозанятых Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter