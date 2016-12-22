Медведев спрогнозировал рост числа ИП из-за легализации теневой занятости

Легализация теневой занятости может привести к увеличению числа индивидуальных предпринимателей на 2 млн человек. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает «РИА Новости».

«Мы планируем поддержать процесс легализации бизнеса и доходов, которые скрываются в настоящий момент в теневом секторе. По разным оценкам, это от 14 до 16 млн человек — примерно каждый десятый житель нашей страны», — сказал премьер.

Как отметил Медведев, легализация таких работников способна увеличить число предпринимателей на 2 млн человек.

27 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о введении экспериментального налога для самозанятых. Эксперимент будет проводиться с января 2019 года по декабрь 2028-го в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.