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В США в ДТП со школьным автобусом пострадали более 40 человек
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В США в ДТП со школьным автобусом пострадали более 40 человек
Общество, 07:48
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В США в ДТП со школьным автобусом пострадали более 40 человек

В штате Нью-Джерси перевернулся школьный автобус, пострадали не менее 42 человек, равно дети и взрослые, говорится в сообщении в Twitter полиции штата.

О погибших не сообщается. Все пострадавшие были госпитализированы. Как сообщает CBS, на некоторое время из-за ДТП была перекрыта трасса.

В мае в ДТП со школьным автобусом в штате Висконсин пострадали 20 человек. Четыре человека получили серьезные травмы, двое были

Теги: ДТП , школьный автобус
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