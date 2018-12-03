Экс-владелец «ФК Открытие» отказался от иска к АСВ на 28 млрд руб.

Телеканал Газета Журнал РБК+ Quote Авто Спорт Недвижимость Стиль Крипто Отрасли Исследования Продажа бизнеса Франшизы Конференции Премия РБК 2018 Премия РБК СПб 2018 C-News
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 66,58 -0,37 EUR Бирж. 75,45 -0,28 Brent 61,80 5,39% USD Нал. 67,06 66,14 EUR Нал. 76,06 75,06 USD ЦБ 66,29 -0,24 EUR ЦБ 75,39 -0,36 EUR/USD 1,1333 0,0022 BTC/USD Бирж. 4 052,70 -113,30 IMOEX 2 438,25 1,91% RTSI 1 153,79 2,46% DJIA 25 523,68 0,73% Nasdaq 7 329,32 0,77%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Отрасли
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
C-News
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
NVIDIA $225 (+31,03%) прогноз Credit Suisse к 28.11.19 Купить
AT&T $41 (+31,07%) прогноз Oppenheimer к 05.05.20 Купить
Lockheed Martin $366 (+22,21%) прогноз Morgan Stanley к 14.11.19 Купить
CBS $70 (+28,02%) прогноз RBC Capital Markets к 29.11.19 Купить
Bristol-Myers Squibb $58 (+12,42%) прогноз Barclays Capital к 28.11.19 Купить
NVIDIA $225 (+31,03%) прогноз Credit Suisse к 28.11.19 Купить
AT&T $41 (+31,07%) прогноз Oppenheimer к 05.05.20 Купить
Lockheed Martin $366 (+22,21%) прогноз Morgan Stanley к 14.11.19 Купить
CBS $70 (+28,02%) прогноз RBC Capital Markets к 29.11.19 Купить
Bristol-Myers Squibb $58 (+12,42%) прогноз Barclays Capital к 28.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 66,29 (-0,24) Quote, 13:15
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 75,39 (-0,36) Quote, 13:15
Режиссер Сокуров и журналистка Винокурова вошли в обновленный СПЧ Общество, 15:10 Синоптики предупредили москвичей об оттепели и последующих морозах Общество, 15:04 Додон поблагодарил Путина за «миграционную амнистию» для молдаван Политика, 14:55 Глава МИ-6 призвал Россию перестать недооценивать Запад Политика, 14:51 Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России РБК и ГТЛК, 14:44 Генсек партии Меркель сочла радикальным отказ от «Северного потока-2» Политика, 14:37 Посетителям Эрмитажа разрешат трогать скульптуры Общество, 14:36 С Байконура стартовала первая после аварии миссия с экипажем МКС Технологии и медиа, 14:32 АвтоВАЗ отозвал более 1,7 тыс. автомобилей Lada из-за проблем с рулем Бизнес, 14:31 Тысяча и одна идея для дизайна и ремонта квартиры РБК и PSN Group, 14:30 Аналитики объяснили причины кадрового голода в России Свое дело, 14:28 Минфин отказался поддержать увеличение цены на коньяк перед Новым годом Бизнес, 14:28 Сколько будет дешеветь биткоин: цена криптовалюты снизилась до $4 тыс. Крипто, 14:27 «Победа» предложила ввести платную регистрацию в российских аэропортах Бизнес, 14:27
Бизнес ,
0
Экс-владелец «ФК Открытие» отказался от иска к АСВ на 28 млрд руб.

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску бывшего акционера банка «ФК Открытие» — «Открытие Холдинг» — к Агентству по страхованию вкладов (АСВ) на 28 млрд руб. из-за отказа холдинга. Об этом сообщает «РИА Новости». Представитель истца не пояснил, почему иск был отозван.

«Открытие Холдинг» подало иск против АСВ в июле, фирма просила признать недействительным договор уступки прав требований между агентством и Рост банком по долгу в 28 млрд руб. Деньги были получены холдингом в 2015 году от АСВ для проведения санации банка «Траст», который санировался «ФК Открытие».

Холдинг обязался вернуть долг в 2021 году, но после того как в 2017 году Фонд консолидации банковского сектора начал процедуру санации группы «ФК Открытие», АСВ потребовало вернуть средства. В агентстве объяснили свое требование утратой холдингов «статуса инвестора» в ходе санации «Траста».

В апреле 2018 года «Траст» прекратил свои обязательства по депозиту перед «Открытие Холдинг», при этом права требования к нему перешли к Рост банку, объединенному с Бинбанком. Последний также был связан с процедурой санации «ФК Открытие».
Теги: «ФК Открытие», АСВ, Судебный иск
Следующая новость раздела
Материалы по теме
АСВ продаст долг экс-банкира Гительсона и его соучастников на ₽11,4 млрд
Финансы
АСВ решило взыскать с владельцев разорившегося банка почти 70 млрд руб.
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter