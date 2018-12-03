Экс-владелец «ФК Открытие» отказался от иска к АСВ на 28 млрд руб.

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску бывшего акционера банка «ФК Открытие» — «Открытие Холдинг» — к Агентству по страхованию вкладов (АСВ) на 28 млрд руб. из-за отказа холдинга. Об этом сообщает «РИА Новости». Представитель истца не пояснил, почему иск был отозван.

«Открытие Холдинг» подало иск против АСВ в июле, фирма просила признать недействительным договор уступки прав требований между агентством и Рост банком по долгу в 28 млрд руб. Деньги были получены холдингом в 2015 году от АСВ для проведения санации банка «Траст», который санировался «ФК Открытие».

Холдинг обязался вернуть долг в 2021 году, но после того как в 2017 году Фонд консолидации банковского сектора начал процедуру санации группы «ФК Открытие», АСВ потребовало вернуть средства. В агентстве объяснили свое требование утратой холдингов «статуса инвестора» в ходе санации «Траста».

В апреле 2018 года «Траст» прекратил свои обязательства по депозиту перед «Открытие Холдинг», при этом права требования к нему перешли к Рост банку, объединенному с Бинбанком. Последний также был связан с процедурой санации «ФК Открытие».