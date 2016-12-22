В Башкирии выступили против назначения ректором безграмотной чиновницы

Большая часть коллектива Института развития образования Башкирии выступила против назначения экс-министра образования Гульназ Шафиковой на пост ректора, рассказала РБК сотрудница института Асия Ишемгулова.

«Сегодня уже назначен и.о. министра образования Айбулат Хажин, но ее [Шафиковой] назначения сюда пока еще не было. Потому что очень много обращений от коллектива Института развития образования, что ни в какой должности ее здесь не видят», — отметила она.

По словам Ишемгуловой, руководство республики, вероятно, ищет другое решение данного вопроса. «Могут принять другое решение, мы надеемся на то, что они примут другое решение», — пояснила сотрудница.

«Сегодня утром прошло внеочередное собрание трудового коллектива института — был не только профессорско-преподавательский состав, но и водители, и технические специалисты, и работники столовой. Более 68% коллектива проголосовало за ее неназначение», — подчеркнула Ишемгулова.

По ее словам, Шафикова не приходила в институт. «Мы ее ждали и в пятницу, потому что слухи ходили, что ее представят в пятницу, но нет, не было», — сказала сотрудница.

Ранее представитель института сообщил «РИА Новости», что сотрудники выступили против возможного назначения на должность ректора Шафиковой.

В сентябре подписчики чиновницы в Instagram и «ВКонтакте» заметили две грамматические ошибки в посте об открытии всероссийского конкурса «Учитель года-2018» в Санкт-Петербурге. Позднее глава министерства образования региона исправила ошибки и объяснила их «экспериментом», который удался.

Гульназ Шафикова возглавляла министерство образования Башкирии с сентября 2015 года. На оперативном совещании 3 декабря глава региона Радий Хабиров заявил о назначении ее исполняющей обязанности министра образования республики Айбулата Хажина, ранее руководившего региональным Рособрнадзором. Об уходе в отставку Шафиковой официально нигде не сообщалось.