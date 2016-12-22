Более 3,3 млн машин проехали по Крымскому мосту

С момента открытия движения по мосту через Керченский пролив проехали свыше 3,3 млн автомобилей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».

По данным инфоцентра, в ноябре по мосту проехали более 243 тыс. автомобилей, более 58 тыс. из них — грузовые. «Это почти 24% от общего потока», — говорится в сообщении.

Средняя интенсивность движения в ноябре составила около 8,1 тыс. транспортных средств в сутки, более 1,9 тыс. из них — грузовиков.

«Общий трафик по направлениям — на Тамань или в Крым — распределяется практически равномерно. В грузовом движении преобладает крымское направление», — отметили в инфоцентре.

Автомобильное движение по Крымскому мосту открыли 16 мая. С 1 октября по нему разрешено ездить грузовому транспорту. Как ожидается, движение поездов запустят в декабре 2019 года.