Топилин заявил о планах максимально упростить получение инвалидности

Глава Минтруда Максим Топилин заявил в интервью ТАСС, что для россиян упростят процедуру прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) для получения инвалидности.

«Чтобы процедура освидетельствования стала более комфортной для граждан, организована передача направительных документов из медорганизаций во МСЭ без участия гражданина», — сказал он.

Министр отметил, что также совместно с Минздравом разрабатывается перечень медицинских обследований для каждого заболевания, чтобы не возникало разночтений при оформлении документов врачами.

Топилин добавил, что Минтруд стремится внедрить электронный документооборот между медицинскими организациями и учреждениями МСЭ. По словам министра, через год или два основная часть документов будет передаваться в электроном виде. «Это означает, что инвалид будет исключен из этого процесса — ему не придется обращаться в МСЭ или поликлинику по несколько раз», — рассказал министр.

В конце сентября в Минтруде заявили о планах отказаться от термина «инвалиды» и заменить его другим, который отражал бы правозащитную модель государственной политики по отношению к людям с ограниченными возможностями.