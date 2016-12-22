Минтруд решил отказаться от термина «инвалиды»

Министерство труда России планирует отказаться от слова «инвалиды» и заменить его термином, который в полной мере отражал бы правозащитную модель государственной политики по отношению к людям с ограниченными возможностями, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

В частности, термин «инвалиды» хотят исключить из текста федерального закона «О защите инвалидов». Для решения вопроса с заменой терминологии министерство планирует заказать научно-исследовательскую работу у Федерального бюро медико-социальной экспертизы. Кроме того, данный вопрос хотят обсудить с общественными организациями инвалидов.

В феврале эксперты комитета ООН по правам людей с ограниченными возможностями рекомендовали России отказаться от использования термина «инвалид». Такое решение было принято в связи с тем, что Москва в 2012 году ратифицировала конвенцию ООН о правах людей с ограниченными возможностями.

По данным Росстата (.doc), на 1 января 2018 года в России было зарегистрировано немногим более 12,1 млн инвалидов. При этом учитывались только те граждане, которые состоят на учете и получают пенсию по инвалидности. В среднем на 1 тыс. россиян приходятся 82,5 инвалидов, отмечается в статистике.