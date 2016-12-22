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Мать и двое детей погибли при пожаре в Хабаровском крае
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Мать и двое детей погибли при пожаре в Хабаровском крае
Общество, 07:30
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Мать и двое детей погибли при пожаре в Хабаровском крае

Пожар произошел в частном доме в селе Большая Картель Комсомольского района Хабаровского края, жертвами которого стали три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«В пожарную охрану пришло сообщение о том, что в селе в частном доме из бруса на улице Шевченко произошел пожар <...> На момент прибытия первых расчетов, деревянный дом и пристройка к нему были полностью охвачены пламенем», — говорится в сообщении.

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В момент происшествия в доме находились женщина и двое детей 2007 и 2009 годов рождения, все трое погибли. При этом глава семейства во время пожара находился на работе.

Сейчас специалисты устанавливают причины возникновения пожара. Спасателям понадобилось на ликвидацию возгорания несколько часов. К тушению пожара были привлечены 11 сотрудников МЧС и пять единиц техники.

Теги: пожар , ГУ МЧС , Хабаровский край
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