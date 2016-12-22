Мать и двое детей погибли при пожаре в Хабаровском крае

Пожар произошел в частном доме в селе Большая Картель Комсомольского района Хабаровского края, жертвами которого стали три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«В пожарную охрану пришло сообщение о том, что в селе в частном доме из бруса на улице Шевченко произошел пожар <...> На момент прибытия первых расчетов, деревянный дом и пристройка к нему были полностью охвачены пламенем», — говорится в сообщении.
В момент происшествия в доме находились женщина и двое детей 2007 и 2009 годов рождения, все трое погибли. При этом глава семейства во время пожара находился на работе.
Сейчас специалисты устанавливают причины возникновения пожара. Спасателям понадобилось на ликвидацию возгорания несколько часов. К тушению пожара были привлечены 11 сотрудников МЧС и пять единиц техники.