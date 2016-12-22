NYT сообщила о гибели командира афганских талибов при авиаударе США

В результате авиационного удара, нанесенного Соединенными Штатами на юге Афганистана, погиб полевой командир запрещенной в России группировки «Талибан» мулла Абдул Манан. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на повстанческую группу и несколько американских и афганских чиновников.

В частности, смерть Манана подтвердила представитель американских вооруженных сил в Афганистане Дебра Ричардсон. По ее мнению, после этого события «Талибан» обязан рассмотреть возможность возобновления мирных переговоров.

«Он был жестким и хорошим командующим. Я помню, были времена, когда он одновременно заставлял афганские войска выдвигаться в 12 разных мест в Гильменде», — заявил экс-глава комитета безопасности афганской провинции Гильменд Башир Ахмад Шакир.

Как отмечает NYT, мулла Абдул Манан сформировал отряды повстанцев для захвата большей части Гильменда. Кроме того, он считался ключевой фигурой в формировании специальных сил талибов, так называемого «Красного подразделения». Его основной задачей были смертоносные нападения по всему Афганистану.​