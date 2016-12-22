В Айове из-за торнадо пострадали 17 человек

Торнадо обрушились на американский штат Айова, пострадали не менее 17 человек. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Удару стихии уже подверглись три города: Пелла, Маршаллтаун и Бондурант. В частности, серьезный ущерб нанесен больнице в Маршаллтауне, больные переведены в другие учреждения. Кроме того, сообщает KELOLAND TV, пострадала часовая башня и другие здания в центре города. В Пелле, по данным De Moines Register, ранены семь человек. Ураган, по данным Национальной метеорологической службы США, смещается в центральную часть штата.

Полиция призвала жителей трех городов избегать кварталы, подвергшиеся разрушениям.

Телеканал NBC 4 со ссылкой на синоптиков сообщает, что следующим от торнадо может пострадать штат Огайо.