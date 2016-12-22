Кадыров назвал ущемлением прав ограничение допуска россиян на Украину

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал во «ВКонтакте» решение украинского президента Петра Порошенко запретить мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет въезд на территорию Украины. По мнению Кадырова, Порошенко своими действиями «лишил украинцев родины».

«На самом деле он сделал то, что не приходило в голову известным в истории человечества диктаторам», — считает Кадыров.

Он отметил, что сейчас в России по официальным данным проживает более 2 млн украинцев, добавив, что число родившихся и выросших на Украине русских и вовсе невозможно сосчитать. «И вот Петр Порошенко лишил их права навешать родных и близких, приносить цветы на могилы родителей, пройтись по улицам родного города на Украине», — посетовал глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что президент России Владимир Путин в отличие от Порошенко «не поставил шлагбаум на пути этих граждан Украины, чтобы не обречь тысячи семей на голодное существование».

Он также выразил мнение, что власти западных стран будут рукоплескать действиям украинского лидера, несмотря на то, что Киевом грубо и бесчеловечно ущемлены права миллионов человек.

30 ноября президент Украины Петр Порошенко объявил, что власти страны ввели запрет на въезд для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Такие меры, по его словам, нужны для того, чтобы Москва «не формировала на Украине отряды «частных армий».

Такое решение Порошенко принял сразу после введения на Украине военного положения из-за конфликта с участием российских и украинских кораблей в Керченском проливе, который произошел в ночь на 26 ноября. В результате событий в акватории Азовского моря российские спецслужбы задержали три украинских корабля и всех находившихся на них моряков.