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Посольство осудило публикацию данных российских журналистов СМИ Британии
Политика, 21:54
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Посольство осудило публикацию данных российских журналистов СМИ Британии

Публикация личных данных работающих в Великобритании российских журналистов «вызывает возмущение» и подвергает их безопасность угрозе, заявили в российском диппредставительстве. Об этом говорится в сообщении посольства России в Лондоне.

«Вызывает возмущение публикация персональных данных российских журналистов, включая личные документы и государственный регистрационный номер их автомобиля. Это в том числе ставит под угрозу безопасность российских граждан, не говоря уже о вопиющем нарушении принятых в цивилизованных странах норм, — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что это часть кампании властей Великобритании по препятствованию работы российских СМИ, в которую входят закрытие счетов, «придирки контролирующих органов» и «проблемы в выдаче виз».

Заявление касается статьи о журналистах «Первого канала» газете Mail of Sunday. Там говорится о том, что съемочная группа российского канала (названа в заголовке «командой Fake News-журналистов») была заподозрена в шпионаже. Согласно публикации, 21 ноября корреспондент «Первого канала» Тимур Сиразиев и его оператор оказались вблизи базы 77-й бригады армии Великобритании в графстве Беркшир. Их не пустили на базу, а в газете появились вместе с армейской инструкцией о недопуске российских журналистов фото журналистского удостоверения Сиразиева, служебной машины и ее номера. 22 ноября в программе «Время» появился сюжет о «фабрике троллей» под Лондоном.

Теги: «Первый канал» , Великобритания , Посольство России
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