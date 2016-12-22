МЧС предупредило о снеге и гололедице в Москве
Общество, 14:13
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МЧС предупредило о снеге и гололедице в Москве
В Москве ожидается снег и гололедица, сообщает столичное ГУ МЧС.
Уточняется, что осадки ожидаются в течение дня и вечером в воскресенье, 2 декабря. Водителей автомобилей просят соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию, а также избегать маневров.
По данным Гидрометцентра, температура воздуха в столице днем составляет от минус четырех до минус шести градусов. Ночью она опустится до минус десяти градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в декабре средняя температура на европейской территории России будет близка к норме. По сравнению с прошлыми годами этот декабрь будет холоднее, подчеркнул синоптик.