Нетаньяху ответил на заявление полиции по делу о коррупции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что рекомендация полиции предъявить ему и его супруге обвинения в коррупции не имеет юридической силы. Об этом он написал в Twitter.

По словам Нетаньяху, его не удивляют рекомендации полиции, так как о них было известно еще до публикации. Рекомендации полиции не имеют юридической силы,​ и совсем недавно компетентные органы отклонили подобные рекомендации против ряда общественных деятелей, отметил израильский премьер. «Я уверен, что компетентные органы после изучения дела придут к такому же заключению», — написал он.

Ранее израильская полиция после завершения расследования рекомендовала обвинить Нетаньху и его жену Сару во взяточничестве и мошенничестве по «делу 4000». Обвинения связаны с компанией Bezeq. Полиция считает, что Нетаньяху, который ранее занимал пост министра связи, предоставлял фирме преференции в обмен на позитивное освещение его деятельности.